Обстоятельства отравления детей газом в омской школе проверит прокуратура Прокуратура проверит обстоятельства отравления детей газом в омской школе

Москва6 мая Вести.Тарской межрайонной прокуратурой Омской области организована проверка по факту обращения за медицинской помощью учеников местной школы. Об этом сообщает ведомство в MAX.

По предварительным данным, 6 мая дети находились на кружке в кабинете информатики ИТ-клуба. Во время опрессовки участка газопровода недалеко от здания школьники почувствовали недомогание и головокружение.

В настоящее время большая часть из обратившихся после осмотра отпущена домой говорится в сообщении

Прокуратура проверит соблюдение федерального законодательства в деятельности подрядной организации, которая проводила пусконаладочные работы на газопроводе.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен по результатам проверки.