Во Владивостоке проверят школу, где ученики пострадали от газового баллончика

Москва14 мая Вести.Сотрудники надзорного ведомства организовали проверку после происшествия в школе во Владивостоке, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Инцидент в учебном заведении произошел утром в четверг, 14 мая.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, которые пронесли на территорию учебного заведения распыляющее устройство и привели его в действие говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

В прокуратуре подчеркнули, что действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности и организацию пропускного режима в школе, будет дана оценка.

Ранее сообщалось, что при распылении содержимого газового баллончика в школе во Владивостоке пострадали пять детей.