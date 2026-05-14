Москва14 маяВести.Сотрудники надзорного ведомства организовали проверку после происшествия в школе во Владивостоке, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Инцидент в учебном заведении произошел утром в четверг, 14 мая.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, которые пронесли на территорию учебного заведения распыляющее устройство и привели его в действиеговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
В прокуратуре подчеркнули, что действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности и организацию пропускного режима в школе, будет дана оценка.
Ранее сообщалось, что при распылении содержимого газового баллончика в школе во Владивостоке пострадали пять детей.