Десять детей, отравившихся газом в Таре Омской области, снова попали в больницу

Москва15 мая Вести.В Омской области врачи повторно госпитализировали 10 детей, которые пострадали при утечке газа в городе Тара 6 мая. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

По информации областной детской клинической больницы, к ним доставлено 10 детей для прохождения повторного полного осмотра говорится в публикации

Отмечается, что состояние госпитализированных удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что после происшествия за медпомощью обратились 14 детей и один взрослый. Восемь человек отпустили на амбулаторное лечение, одного ребенка выписали 7 мая, остальных - 12 мая. Однако через некоторое время после выписки родственники пожаловались на ухудшение самочувствия детей.

По информации прокуратуры, утечка газа произошла в ходе опрессовки участка газопровода рядом со школой. Глава региона дал распоряжение разобраться в обстоятельствах произошедшего.