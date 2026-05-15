Москва15 маяВести.В Омской области врачи повторно госпитализировали 10 детей, которые пострадали при утечке газа в городе Тара 6 мая. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.
По информации областной детской клинической больницы, к ним доставлено 10 детей для прохождения повторного полного осмотраговорится в публикации
Отмечается, что состояние госпитализированных удовлетворительное.
Ранее сообщалось, что после происшествия за медпомощью обратились 14 детей и один взрослый. Восемь человек отпустили на амбулаторное лечение, одного ребенка выписали 7 мая, остальных - 12 мая. Однако через некоторое время после выписки родственники пожаловались на ухудшение самочувствия детей.
По информации прокуратуры, утечка газа произошла в ходе опрессовки участка газопровода рядом со школой. Глава региона дал распоряжение разобраться в обстоятельствах произошедшего.