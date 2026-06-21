Город Тара в Омской области остался без воды, введен режим ЧС

Жители города в Омской области остались без воды Город Тара в Омской области остался без воды, введен режим ЧС

Москва21 июн Вести.Город Тара в Омской области остался без водоснабжения из-за аварии на водозаборе, в муниципалитете введен режим ЧС, сообщили в региональной прокуратуре.

По факту произошедшего организована прокурорская проверка.

20 июня по причине выхода из строя насосного оборудования водозаборной станции приостановлено водоснабжение г. Тара. На территории района введен режим ЧС... По факту произошедшего прокуратура Омской области проводит проверку соблюдения федерального законодательства сказано в сообщении

Отмечается, что региональные власти передадут резервный насос "Омскводоканала" для подачи воды жителям города. Также будут выделены деньги на ремонт трех скважин в сельских поселениях и закупку насосного оборудования. Сейчас для жителей Тары организован подвоз воды.

Ранее министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко сообщил, что причиной отключения воды стала поломка водяной помпы, она не подлежит восстановлению.