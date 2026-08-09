Москва9 авгВести.Почти во всех районах Одессы прекратилось водоснабжение. Причиной стало то, что крупнейшие объекты городского водоканала остались без энергоснабжения. Об этом сообщает одесский "Инфоксводоканал" в своем аккаунте в Facebook (запрещен в РФ).
Сейчас наши самые мощные и самые большие объекты остаются без электроэнергии. В связи с этим временно отсутствует водоснабжение для всех наших потребителей, кроме жилмассивов "Пересыпь", "Слободка", "Застава" и бывшего жилмассива "Ленселище"говорится в сообщении
Когда неполадки будут устранены и водоснабжение восстановят, в водоканале не уточнили.