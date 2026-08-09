В Одессе прекратилось водоснабжение почти во всех районах города

Одесса осталась без воды из-за отключения электроэнергии на водоканале В Одессе прекратилось водоснабжение почти во всех районах города

Москва9 авг Вести.Почти во всех районах Одессы прекратилось водоснабжение. Причиной стало то, что крупнейшие объекты городского водоканала остались без энергоснабжения. Об этом сообщает одесский "Инфоксводоканал" в своем аккаунте в Facebook (запрещен в РФ).

Сейчас наши самые мощные и самые большие объекты остаются без электроэнергии. В связи с этим временно отсутствует водоснабжение для всех наших потребителей, кроме жилмассивов "Пересыпь", "Слободка", "Застава" и бывшего жилмассива "Ленселище" говорится в сообщении

Когда неполадки будут устранены и водоснабжение восстановят, в водоканале не уточнили.