В Донецке частично отключили воду в девяти районах после атаки ВСУ

Девять районов Донецка остались без воды из-за ударов по энергообъектам В Донецке частично отключили воду в девяти районах после атаки ВСУ

Москва12 июн Вести.В Донецке в результате атаки Вооруженных сил Украины на объекты энергетики отключилась фильтровальная станция. Из-за этого без воды остались жители девяти районов города. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на ГУП ДНР "Вода Донбасса".

Отмечается, что проблемы затронули Буденновский, Ворошиловский, Калининский, Киевский, Кировский, Куйбышевский, Ленинский, Петровский и Пролетарский районы.

В результате атаки на энергетическую инфраструктуру обесточена фильтровальная станция и частично прекращена подача воды в Буденновский, Ворошиловский, Калининский, Киевский, Кировский, Куйбышевский, Ленинский, Петровский, Пролетарский районы написал Алексей Кулемзин в мессенджере MAX

На местах работают специалисты, чтобы оперативно запустить объекты после возобновления подачи электричества.