Москва4 авгВести.В Киевском районе Донецка из-за аварии отключились 62 трансформаторных подстанции, в результате чего без электричества остались 10 405 человек. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.
По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Киевском районе произошло аварийное отключение 62 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 10 405 абонентовнаписал Алексей Кулемзин
В настоящее время ведутся восстановительные работы.
О сроках возобновления подачи электроэнергии пока не сообщается.