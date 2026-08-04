В Донецке более 10 тысяч абонентов остались без электричества из-за аварии

В Донецке из-за аварии отключили 62 подстанции, без света более 10 тысяч человек В Донецке более 10 тысяч абонентов остались без электричества из-за аварии

Москва4 авг Вести.В Киевском районе Донецка из-за аварии отключились 62 трансформаторных подстанции, в результате чего без электричества остались 10 405 человек. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.

По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Киевском районе произошло аварийное отключение 62 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 10 405 абонентов написал Алексей Кулемзин

В настоящее время ведутся восстановительные работы.

О сроках возобновления подачи электроэнергии пока не сообщается.