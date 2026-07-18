Москва18 июлВести.В нескольких населенных пунктах Донецкой Народной Республики приостанавливается подача воды. Это связано с обесточиванием фильтрованной станции, сообщает ГУП ДНР "Вода Донбасса".
Изменения затронут Донецк, Ясиноватую и часть Червоногвардейского района Макеевки.
Сегодня, 18 июля 2026 года, в связи с аварийным обесточением фильтрованной станции, подача воды осуществляться не будетнаписано в публикации
Для возобновления электроснабжения и оперативного запуска объектов на местах отключения ведутся работы.