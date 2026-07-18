Москва18 июл Вести.В нескольких населенных пунктах Донецкой Народной Республики приостанавливается подача воды. Это связано с обесточиванием фильтрованной станции, сообщает ГУП ДНР "Вода Донбасса".

Изменения затронут Донецк, Ясиноватую и часть Червоногвардейского района Макеевки.

Сегодня, 18 июля 2026 года, в связи с аварийным обесточением фильтрованной станции, подача воды осуществляться не будет