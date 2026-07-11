В Крыму ограничили подачу воды из-за аварии на сетях

Подача воды ограничена в Крыму из-за аварии на сетях В Крыму ограничили подачу воды из-за аварии на сетях

Москва11 июл Вести.Подача воды ограничена в некоторых городах Крыма. Причина – проведение аварийных работ, сообщает ГУП РК "Вода Крыма".

Отмечается, что работы на сетях "Крымэнерго" ведутся в нескольких филиалах.

11 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение говорится в публикации ведомства в MAX

Судя по сообщению, частичные ограничения затронут жителей некоторых улиц в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Армянске, Красноперекопске, Кечи, Джанкое и в некоторых других населенных пунктах Крыма.