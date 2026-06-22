Москва22 июнВести.Частичное отключение потребителей электроэнергии произошло в Восточном энергорайоне Крыма, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
По данным предприятия, отключение случилось из-за повреждений в электрических сетях.
Ведутся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочное время восстановления электроснабжения до 17.00говорится в заявлении
Также в "Крымэнерго" заявили о частичных аварийных отключениях в 13 населенных пунктах на территории городского округа Симферополь, Симферопольского и Красногвардейского районов.