Электроснабжение на востоке Крыма восстановят к 17 часам 22 июня

Часть потребителей на востоке Крыма осталась без электричества из-за повреждений Электроснабжение на востоке Крыма восстановят к 17 часам 22 июня

Москва22 июн Вести.Частичное отключение потребителей электроэнергии произошло в Восточном энергорайоне Крыма, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".

По данным предприятия, отключение случилось из-за повреждений в электрических сетях.

Ведутся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочное время восстановления электроснабжения до 17.00 говорится в заявлении

Также в "Крымэнерго" заявили о частичных аварийных отключениях в 13 населенных пунктах на территории городского округа Симферополь, Симферопольского и Красногвардейского районов.