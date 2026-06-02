Часть Украины осталась без света после повреждения энергообъектов Минэнерго Украины сообщило об отключениях электричества в Киеве и регионах

Москва2 июн Вести.Отключения электроэнергии зафиксированы в Киеве и пяти областях Украины из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры, сообщило Министерство энергетики Украины.

Перебои с электроснабжением затронули Днепропетровскую, Киевскую, Сумскую, Харьковскую и Черкасскую области. Также обесточенные потребители есть на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.

Во вторник утром украинские СМИ сообщили о взрывах в центре Киева.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на вторник по предприятиям ОПК Украины был нанесен удар возмездия за террористические атаки против гражданского населения России.

Президент России Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших от преступлений ВСУ в Старобельске и Геническе подчеркивал, что Киев сознательно решил придать "новое качество" конфликту, а ответственные за теракты понесут неотвратимое наказание.