Зеленский рассказал о повреждении энергообъектов в трех украинских регионах

Зеленский сообщил о повреждении энергообъектов в трех украинских регионах Зеленский рассказал о повреждении энергообъектов в трех украинских регионах

Москва16 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о повреждении объектов энергетики в Житомирской, Винницкой и Николаевской областях Украины.

По его данным, опубликованным в Telegram-канале, повреждения получили также энергообъекты на подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики.

В Минэнерго страны сообщили, что в Сумской, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях Украины фиксировались отключения электричества из-за повреждений энергообъектов.

Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что риск новых повреждений инфраструктурных объектов энергетики на Украине грозит недельными отключениями электроэнергии в зимний период.