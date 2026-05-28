Жители 8 населенных пунктов Коми остались без света из-за инцидента на линии

Москва28 мая Вести.Без электричества временно остались жители восьми населенных пунктов в трех муниципалитетах Республики Коми. Это связано с технологическим инцидентом, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону, передает ТАСС.

Технологический инцидент по электроснабжению с отключением линии ВЛ-20 кВ от подстанции "КС-10"произошел в четверг, 28 мая.

Под отключение попали восемь населенных пунктов в трех муниципальных районах - Ухтинском, Сосногорском, Ижемском отмечается в сообщении

Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы.