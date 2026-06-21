Москва21 июнВести.Советник главы Крыма Олег Крючков призвал жителей ограничить потребление электроэнергии до устранения повреждений в электросетях. Об этом он написал в своих соцсетях.
Просим жителей Крыма на время ликвидации аварии в энергосистеме полуострова ограничить потребление электроэнергии. Выключить кондиционеры и избыточные электроприборысказано в сообщении
Ранее "Крымэнерго" заявлял, что из-за повреждений в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов. Сейчас энергетики ведут аварийно-восстановительные работы.