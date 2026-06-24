Власти Крыма призвали граждан не пользоваться кондиционерами Курлаева попросила туристов и жителей Крыма не пользоваться кондиционерами

Москва24 июн Вести.Власти Крыма призвали жителей и гостей полуострова не пользоваться кондиционерами из-за перегруженности энергосетей. С таким обращением выступила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева в комментарии ИС "Вести".

По ее словам, в регионе сохраняется напряженная ситуация.

Ситуация у нас непростая и тревожная, собственно, как и на всем юге России и в центральной части России, потому что мы все-таки живем в условиях войны. Ночь сегодня была тревожная, как и все предыдущие, атаки на объекты энергоснабжения не прекращаются сказала она

По ее словам, противник не оставляет попыток оставить крымчан без света и устроить очередную энергоблокаду.

Есть в некоторых районах аварийные отключения из-за того, что сети перегружены. И хотелось бы сделать обращение к местным жителям и к туристам: поменьше пользуйтесь кондиционерами. Да, я понимаю, жара, +30 градусов, но все-таки так будет проще и быстрее переподключить сети, потому что нагрузка на сети очень тяжелая. Враг бьет по объектам энергоснабжения, случаются аварийные ситуации, приходится переподключать заявила она

Утром 24 июня в оперштабе Крыма сообщили, что некоторые районы остались без электроснабжения.