В Крыму сообщили об отключении света на главных курортах Курлаева сообщила об отсутствии света на главных курортах Крыма

Москва22 июл Вести.На южном берегу Крыма (ЮБК) есть проблемы с энергоснабжением. Об этом заявила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Энергетическая ситуация у нас в энергосети достаточно сложная. Сейчас у нас уже проблемы появились на ЮБК. Это было ожидаемо. Сейчас обесточена Алупка, Ялта, Алушта и Массандра заявила Курлаева

По ее словам, бригады "Крымэнерго" и другие коммунальные службы региона работают в оперативном режиме.

Как только свет появится, естественно, абоненты об этом узнают. Мы не сообщаем сроков подачи электричества, потому что все по оперативной ситуации добавила она

По информации Крымэнергоинформ на утро 22 июля, объекты электроснабжения Южного энергорайона подверглись беспилотной атаке ВСУ, в результате чего были обесточены несколько населенных пунктов.