На Южном берегу Крыма и в Симферополе отключили электричество В Крыму произошло масштабное отключение электроэнергии

Москва6 июл Вести.В Крыму произошло масштабное отключение электроэнергии: без света остались Южный берег и Симферополь. Причиной стало повреждение высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По данным ЕДДС, из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи произошло отключение электроснабжения на всем Южном берегу Крыма и в городе Симферополе написала Галина Огнева

Отмечается, что в 8.00 в Алушту было подано 2 МВт мощности. В первую очередь электроэнергией обеспечили районную больницу и две канализационные насосные станции.