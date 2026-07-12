Помощник главы Крыма сообщила о сложной ситуации в энергетике на севере региона

Курлаева отметила сложную ситуацию с энергоснабжением на севере и востоке Крыма Помощник главы Крыма сообщила о сложной ситуации в энергетике на севере региона

Москва12 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по объектам энергоструктуры — на севере и востоке полуострова сложилась непростая ситуация. Об этом рассказала помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

В этой части региона электричество подается с интервалами.

Достаточно сложная сейчас ситуация на севере полуострова — это Армянск, Красноперекопск, Джанкой. На востоке непростая ситуация — это Саки и Феодосия, там электричество подается в определенное время сообщила Курлаева

Она добавила, что точное время подачи электроснабжения гражданам не сообщается в связи с тем, что за этими сведениями следит противник.