В Крыму 20 городов и районов остаются без света из-за атак беспилотников

В Крыму масштабное отключение электроэнергии: обесточены 20 городов и районов В Крыму 20 городов и районов остаются без света из-за атак беспилотников

Москва7 июл Вести.В Крыму произошло масштабное отключение электроэнергии – без света сидят жители 20 населенных пунктов и районов. Причиной стали аварии, спровоцированные атаками беспилотников. Об этом сообщило ГУП "Крымэнерго" на платформе MAX.

В настоящее время из-за аварий, вызванных ударами вражеских БПЛА, остаются без электроснабжения ряд населенных пунктов говорится в публикации

По данным энергокомпании, отключения затронули практически все части полуострова.

На севере обесточены Армянск, Красноперекопск и Джанкой с прилегающими районами. В центре света нет в Симферополе, Белогорском и Красногвардейском районах. На западе без электричества остались Евпатория, Саки, Первомайский, Раздольненский и Черноморский районы. На востоке - Керчь, частично Феодосия, Кировский, Ленинский, Нижнегорский и Советский районы.

Аварийно-восстановительные бригады "Крымэнерго" и "Россетей" работают круглосуточно.