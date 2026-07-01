Энергоснабжение прервано в Армянске и Феодосии после атаки БПЛА

В Крыму из-за атак БПЛА без света остались Армянск и Феодосия Энергоснабжение прервано в Армянске и Феодосии после атаки БПЛА

Москва1 июл Вести.В Крыму из-за атаки беспилотников на магистральные электросети без электричества остались Армянск и Феодосия. Об этом в мессенджере МАХ сообщил председатель Совета Министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

В результате массированной вражеской атаки на магистральные электросети без электроснабжения остаются Армянск и Феодосия с городским округом. Частичная перезапитка потребителей в муниципалитетах ориентировочно будет осуществлена в течение суток говорится в сообщении

Кроме того, в Крыму продолжают действовать временные ограничения электроснабжения в Симферополе, Евпатории, Сакском районе, в Алуште, Ялте, в Судаке и некоторых районах.