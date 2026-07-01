Москва1 июлВести.В Крыму из-за атаки беспилотников на магистральные электросети без электричества остались Армянск и Феодосия. Об этом в мессенджере МАХ сообщил председатель Совета Министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
В результате массированной вражеской атаки на магистральные электросети без электроснабжения остаются Армянск и Феодосия с городским округом. Частичная перезапитка потребителей в муниципалитетах ориентировочно будет осуществлена в течение сутокговорится в сообщении
Кроме того, в Крыму продолжают действовать временные ограничения электроснабжения в Симферополе, Евпатории, Сакском районе, в Алуште, Ялте, в Судаке и некоторых районах.