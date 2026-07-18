Москва18 июл Вести.В ночь на 18 июля энергетические объекты Восточного Крымы были атакованы беспилотниками ВСУ. Об этом в мессенджере МАХ сообщила пресс-служба Крымэнерго.

Сегодня ночью подверглись вражеской атаке энергообъекты Восточного Крыма Подача электроэнергии в наиболее пострадавшие населенные пункты Северного, Восточного и Западного энергорайонов осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети говорится в сообщении

В компании сообщили, что энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова. При этом в Крыму действуют ограничения электроснабжения.

Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.