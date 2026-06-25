В Крыму из-за атак ВСУ пострадала энергосистема, возможны отключения света Аксёнов заявил о повреждении энергообъектов Крыма после атак ВСУ

Москва25 июн Вести.Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что в результате ударов Вооруженных сил Украины повреждена энергетическая инфраструктура полуострова. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, комментируя обращения жителей касательно сложившейся ситуации.

По словам Аксёнова, из-за атак украинских войск по всей территории Крыма будут производиться временные отключения электричества. Графики могут не соблюдаться - это связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения будут проводить по необходимости и точечно.

От вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура, в связи с чем по всей территории Крыма будет производиться временное отключение энергоснабжения написал Сергей Аксёнов

Он призвал крымчан не верить слухам и не поддаваться панике. Глава республики также заверил, что продовольственная безопасность в Крыму обеспечена в полном объеме, а необходимые лекарства есть в наличии. Все необходимые меры безопасности приняты в полном объеме.

Аксёнов поблагодарил жителей полуострова за единство и взаимопомощь.