Москва15 авгВести.В Крыму ряд населенных пунктов остался без электричества из-за повреждения энергетических объектов в результате беспилотной атаки ночью 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
Отмечается, что повреждены энергообъекты Западного энергорайона.
Электроснабжение будет осуществляться в зависимости от возможностей электрической сети и готовности введения в эксплуатацию поврежденных объектов "Крымэнерго" и магистральных электрических сетейсказано в сообщении
Вместе с тем в республике продолжают действовать ограничения электроснабжения напомнили в "Крымэнерго".