Несколько районов Крыма остались без света из-за атаки БПЛА

Ряд районов Крыма остался без света из-за атаки БПЛА Несколько районов Крыма остались без света из-за атаки БПЛА

Москва15 авг Вести.В Крыму ряд населенных пунктов остался без электричества из-за повреждения энергетических объектов в результате беспилотной атаки ночью 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".

Отмечается, что повреждены энергообъекты Западного энергорайона.

Электроснабжение будет осуществляться в зависимости от возможностей электрической сети и готовности введения в эксплуатацию поврежденных объектов "Крымэнерго" и магистральных электрических сетей сказано в сообщении

Вместе с тем в республике продолжают действовать ограничения электроснабжения напомнили в "Крымэнерго".