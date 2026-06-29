Дружковка в ДНР осталась без света, газа и воды Киевский режим пожаловался на сложную ситуацию в Дружковке

Москва29 июн Вести.Ситуация в городе Дружковка, который находится в подконтрольной Украине части ДНР, остается очень сложной. Об этом журналистам сообщил глава украинской военной администрации в регионе Вадим Филашкин.

Он также добавил, что в той части ДНР, которую удерживают ВСУ, продолжается принудительная эвакуация. Филашкин призвал местных жителей бежать, так как обстановка каждый день становится все хуже.

Что касается города Дружковка ... там обстановка, к сожалению, самая сложная у нас. В этом городе нет вообще ни газо-, ни водо-, ни электроснабжения пожаловался Филашкин

Ранее стало известно, что боевики ВСУ в панике убегают из поселка Алексеево-Дружковка, который находится рядом с городом Дружковка. Как пояснили российские военные, ВС РФ наращивают давление на подразделения ВСУ в этом районе.