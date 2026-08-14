Москва14 авгВести.Жителей ДНР предупредили о возможных веерных отключениях света из-за ударов украинских боевиков по энергетической инфраструктуре. Соответствующее сообщение опубликовано у председателя правительства региона Андрея Черткова в мессенджере МАХ.
Он отметил, что прошедшая ночь выдалась сложной, как и некоторые другие за текущую неделю из-за целенаправленных атак врага по энергетической инфраструктуре.
Повреждены подстанции, линии передач. Цель одна — оставить нас без света и воды в самую жаркую пору … Поскольку напряжение в сети нестабильное, возможны веерные отключения в ряде городов и районов. Точная информация по каждому населенному пункту — на официальных страницах администраций и ресурсоснабжающих организаций. Следите за ними, чтобы быть в курсесказано в публикации
Чертков назвал текущую ситуацию сложной, но заверил, что энергетики и ресурсники работают круглосуточно и устраняют все последствия.