Москва14 авг Вести.Жителей ДНР предупредили о возможных веерных отключениях света из-за ударов украинских боевиков по энергетической инфраструктуре. Соответствующее сообщение опубликовано у председателя правительства региона Андрея Черткова в мессенджере МАХ.

Он отметил, что прошедшая ночь выдалась сложной, как и некоторые другие за текущую неделю из-за целенаправленных атак врага по энергетической инфраструктуре.

Повреждены подстанции, линии передач. Цель одна — оставить нас без света и воды в самую жаркую пору … Поскольку напряжение в сети нестабильное, возможны веерные отключения в ряде городов и районов. Точная информация по каждому населенному пункту — на официальных страницах администраций и ресурсоснабжающих организаций. Следите за ними, чтобы быть в курсе сказано в публикации

Чертков назвал текущую ситуацию сложной, но заверил, что энергетики и ресурсники работают круглосуточно и устраняют все последствия.