Москва25 июн Вести.Российские военнослужащие создали так называемую "килл-зону" в направлении города Дружковка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил командир 3-й роты 1-го батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Белиар.

По его словам, российские подразделения перехватили инициативу на данном участке фронта и установили контроль над направлениями возможного перемещения противника. Командир утверждает, что все попытки украинских сил оказать поддержку своим подразделениям пресекаются с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

Если до этого мы говорили о том, что они создали килл-зону вокруг Константиновки в нашу сторону, то сейчас мы можем говорить о том, что в обратную сторону работает килл-зона по направлению Дружковки отметил Белиар

По его словам, украинское командование по-прежнему рассчитывает удержать позиции в районе Константиновки и рассматривает возможность контрудара для восстановления контроля над ситуацией. Однако, как утверждает Белиар, такие планы не имеют перспектив реализации. Он отметил, что все попытки переброски подкреплений и снабжения подразделений пресекаются российскими силами.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим на фоне быстрого продвижения ВС РФ в Константиновке форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из населенных пунктов Дружковка и Славянск в ДНР.