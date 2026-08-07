Москва7 авг Вести.Алексеево-Дружковка на донецком направлении находится под огневым контролем Вооруженных сил России (ВС РФ), сообщил ИС "Вести" помощник командира батальона с позывным Берия.

Киевский режим пытается остановить продвижение российских войск - не считаясь с потерями, бросает в бой свои силы. Подразделения беспилотных систем "Южной" группировки войск и артиллерия сковывают действия противника. Военная техника и транспорт со снарядами уничтожаются еще на подступах к фронтовой зоне.

Алексеево-Дружковка под нашим огневым контролем. И FPV, и 120-е минометы у нас есть. Достаем, уничтожаем, прикрываем свои огневые группы. Также наносим огневое поражение рассказал Берия

Минометный расчет перемещается на быстроходном багги. Артиллеристы прибыли на огневой рубеж и ударили по цели. Работали с безопасного для себя расстояния, били из закрытой огневой позиции. Осколочно-фугасные снаряды разбили блиндаж. Корректировка огня велась с помощью беспилотников.

Противник на данный момент полностью деморализован. Подвоз отсутствует, поднос отсутствует. Доставка только птицами. В стрелковых боях видно, что все истощенные отметил замкомандира мотострелкового батальона с позывным Кобра

Поселок Алексеево-Дружковка долгое время был тыловой зоной Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отсюда наносились удары дронами по территории соседней Луганской Народной Республики (ЛНР). Ситуация изменилась, когда сюда вошли штурмовики "Юга".