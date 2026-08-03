Пушилин сообщил о выходе ВС РФ на окраину Алексеево-Дружковки в ДНР

Пушилин: российская армия вышла на окраину Алексеево-Дружковки в ДНР Пушилин сообщил о выходе ВС РФ на окраину Алексеево-Дружковки в ДНР

Москва3 авг Вести.Российские военнослужащие вышли на окраину Алексеево-Дружковки, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью ИС "Вести".

На дружковско-краматорском участке фронта бойцы освободили населенный пункт Стенки, продвижение там создает непосредственную угрозу для гарнизона ВСУ в Дружковке, рассказал Пушилин.

А чуть севернее штурмовые подразделения уже вышли на окраину Алексеево-Дружковки заявил он

Алексеево-Дружковка находится между ранее освобожденной Константиновкой и Дружковкой, уточнил Пушилин.

Он напомнил, что Минобороны РФ уже публиковало кадры боевой работы военнослужащих у стелы с надписью "Дружковка".