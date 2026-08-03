Посол России предупредил Ирландию о последствиях атак на суда РФ

Посол Филатов: Россия готова к возможным пиратским действиям Ирландии Посол России предупредил Ирландию о последствиях атак на суда РФ

Москва3 авг Вести.Россия предупредила Ирландию об ответе на любые случаи морского пиратства, которые могут быть совершены якобы за нарушение режима санкций.

Об этом изданию "Известия" сообщил представитель МИД РФ в Ирландии Юрий Филатов.

Как стало известно ранее, власти Ирландии приняли поправки в законодательстве, согласно которым ирландские вооруженные силы могут высаживаться на морские суда для борьбы с нарушением антироссийского санкционного режима.

Речь идет о демонстрации со стороны Дублина, что там готовы к таким действиям и в теории могли бы присоединиться к пиратским акциям "старших товарищей" отметил Филатов

По его словам, Дублин был предупрежден Москвой о том, что любые акты пиратстваа приведут к "самым серьезным последствиям".

В феврале Филатов уже комментировал заявления ирландских властей о возможности задержания связанных с РФ танкеров с привлечением Сил обороны страны. Соответствующие заявления сделала министр иностранных дел и Минобороны Ирландии Хелен Макэнти.