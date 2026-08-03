Москва3 авгВести.Россия предупредила Ирландию об ответе на любые случаи морского пиратства, которые могут быть совершены якобы за нарушение режима санкций.
Об этом изданию "Известия" сообщил представитель МИД РФ в Ирландии Юрий Филатов.
Как стало известно ранее, власти Ирландии приняли поправки в законодательстве, согласно которым ирландские вооруженные силы могут высаживаться на морские суда для борьбы с нарушением антироссийского санкционного режима.
Речь идет о демонстрации со стороны Дублина, что там готовы к таким действиям и в теории могли бы присоединиться к пиратским акциям "старших товарищей"отметил Филатов
По его словам, Дублин был предупрежден Москвой о том, что любые акты пиратстваа приведут к "самым серьезным последствиям".
В феврале Филатов уже комментировал заявления ирландских властей о возможности задержания связанных с РФ танкеров с привлечением Сил обороны страны. Соответствующие заявления сделала министр иностранных дел и Минобороны Ирландии Хелен Макэнти.