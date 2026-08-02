Собянин выразил соболезнования близким погибших при взрыве в ресторане в Москве

Мэр Москвы выразил соболезнования родным погибших при взрыве в ресторане Собянин выразил соболезнования близким погибших при взрыве в ресторане в Москве

Москва2 авг Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в ресторане "Balzi Rossi" на Кудринской площади.

Выражаю самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим написал градоначальник в мессенджере МАХ

Случившееся он назвал жестоким террористическим актом и подчеркнул, что правоохранители установят виновных и те понесут заслуженное наказание.

Самодельное взрывное устройство сработало в ресторане на Баррикадной вечером 1 августа, в субботу. На месте погибли охранник, курьер и один из гостей заведения. Еще 21 человек пострадал.

Как ранее рассказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, благодаря действиям погибшего охранника удалось избежать еще большего количества жертв. Ему будет вручена премия Тиграна Кеосаяна посмертно.