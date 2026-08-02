Охранник, погибший при взрыве в ресторане в Москве, получит премию Кеосаяна Погибший при взрыве в московском ресторане охранник получит премию Кеосаяна

Москва2 авг Вести.Охранник, погибший в результате взрыва в ресторане "Balzi Rossi" на Кудринской площади в Москве, получит премию имени Тиграна Кеосаяна посмертно. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она напомнила, что премия, размер которой составляет один миллион рублей, предназначена для людей, жертвующих собой ради других.

Охраннику, который вчера погиб в московском ресторане и не дал пронести взрывное устройство на Кудринской, мы передаем премию Тиграна… Если бы он (охранник – Прим. ред.) так не сделал, погибло бы гораздо больше людей отметила Симоньян в своем Telegram-канале

Взрыв прогремел в ресторане на Баррикадной вечером 1 августа, в субботу. На месте погибли охранник, курьер и один из гостей заведения. Еще более 20 человек пострадали.

Мэр российской столицы Сергей Собянин назвал случившееся жестоким террористическим актом и подчеркнул, что виновные понесут заслуженное наказание.