Москва1 авгВести.В результате взрыва самодельного взрывного устройства в ресторане на Кудринской площади в Москве погиб охранник, который не пропустил женщину, подозреваемую в проносе взрывчатки, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Вечером в субботу, 1 августа, в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства.
Погибли три человека, в том числе охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителейотмечается в сообщении
Уточняется, что 21 человек получили ранения. На месте проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.