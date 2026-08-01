НАК: охранник не допустил проход в ресторан в Москве неизвестной, он погиб

Погиб охранник, не пропустивший женщину с бомбой в ресторан в Москве НАК: охранник не допустил проход в ресторан в Москве неизвестной, он погиб

Москва1 авг Вести.В результате взрыва самодельного взрывного устройства в ресторане на Кудринской площади в Москве погиб охранник, который не пропустил женщину, подозреваемую в проносе взрывчатки, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Вечером в субботу, 1 августа, в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства.

Погибли три человека, в том числе охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей отмечается в сообщении

Уточняется, что 21 человек получили ранения. На месте проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.