Москва1 авгВести.В ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве сдетонировало самодельное взрывное устройство, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли три человека, более 20 получили ранения.
В Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей. 21 человек получили ранения различной степени тяжестиотметили в НАК
В ведомстве уточнили, что в данный момент проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что на месте взрыва работают следователи и криминалисты СК России.
Взрыв в ресторане Balzi Rossi, который был закрыт на банкет, произошел вечером 1 августа.