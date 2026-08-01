В ресторане на Кудринской площади в Москве произошел подрыв самодельной бомбы НАК: самодельная бомба взорвалась в московском ресторане Balzi Rossi

Москва1 авг Вести.В ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве сдетонировало самодельное взрывное устройство, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли три человека, более 20 получили ранения.

В Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей. 21 человек получили ранения различной степени тяжести отметили в НАК

В ведомстве уточнили, что в данный момент проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на месте взрыва работают следователи и криминалисты СК России.

Взрыв в ресторане Balzi Rossi, который был закрыт на банкет, произошел вечером 1 августа.