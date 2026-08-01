НАК: 21 человек получил ранения при взрыве в ресторане Balzi Rossi в Москве

Свыше 20 человек ранено в результате взрыва в ресторане в центре Москвы НАК: 21 человек получил ранения при взрыве в ресторане Balzi Rossi в Москве

Москва1 авг Вести.Три человека погибли, 21 получил ранения в результате взрыва, прозвучавшего вечером 1 августа в московском ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В Москве в ресторане … произошел подрыв …, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей. 21 человек получили ранения различной степени тяжести написали в НАК

Ранее сообщалось, что в заведении взорвалась самодельная бомба. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР.