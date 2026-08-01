НАК: бомбу в ресторан в Москве принесла женщина, погибшая при взрыве

Женщина подозревается в проносе бомбы в ресторан на Кудринской площади в Москве НАК: бомбу в ресторан в Москве принесла женщина, погибшая при взрыве

Москва1 авг Вести.В результате взрыва самодельного взрывного устройства в ресторане на Кудринской площади в Москве погибли три человека, в том числе женщина, принесшая бомбу, пострадали более 20 человек, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Вечером в субботу, 1 августа, в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства.

Погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей отмечается в сообщении

Уточняется, что 21 человек получили ранения. Проводится следствие, устанавливаются все детали происшедшего.