Москва1 авгВести.Проведение Ночного велофестиваля отменено в связи с непредвиденными обстоятельства. Об этом заявили в столичном дептрансе.
В связи с непредвиденными обстоятельствами Ночной велофестиваль переносится на другую дату. Приносим свои извинениясказано в сообщении
О новой дате проведения мероприятия станет известно позднее, добавили в ведомстве.
Ранее стало известно о взрыве в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади. По неофициальным данным, погибли три человека, 17 человек пострадали.