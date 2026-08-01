В Москве отменили Ночной велофестиваль Ночной велофестиваль отменили в Москве

Москва1 авг Вести.Проведение Ночного велофестиваля отменено в связи с непредвиденными обстоятельства. Об этом заявили в столичном дептрансе.

В связи с непредвиденными обстоятельствами Ночной велофестиваль переносится на другую дату. Приносим свои извинения сказано в сообщении

О новой дате проведения мероприятия станет известно позднее, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно о взрыве в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади. По неофициальным данным, погибли три человека, 17 человек пострадали.