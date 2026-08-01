В Москве из-за велофестиваля перекрыли Садовое кольцо Садовое кольцо перекрыто из-за проведения велогонки и фестиваля

Москва1 авг Вести.В связи с проведением Ночного велофестиваля и велогонки "Вечернее Садовое кольцо" в Москве до часу ночи 2 августа перекрыто движение на Садовом кольце, сообщает столичный Дептранс.

Движение закрыто до 01:00 2 августа: на Садовом кольце; на Зубовской улице от проезда Девичьего Поля до Садового кольца говорится в сообщении

Кроме того, во время проведения мероприятий временно недоступен подъезд к ряду объектов на Садовом кольце.

Для поездок в центр города жителям и гостям столицы рекомендуют использовать метро.