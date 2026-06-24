Москва24 июнВести.Департамент транспорта Москвы сообщил во второй половине дня 24 июня о временном закрытии движения в ряде районов столицы. Информация появилась в Telegram-канале ведомства.
Так, сообщается, что движение закрыто на внешней стороне Садового кольца в районе Таганского тоннеля и в районе дома 33А по Ленинградскому проспекту по направлению в центр.
Кроме того, автомобилистам не удастся попасть на съезды с внутренней и внешней стороны МКАД на Волгоградский проспект при движении в центр, а также внешнюю сторону МКАД в районе Волгоградского проспекта.
Утром 24 июня движение закрывали в ряде районов Москвы, в том числе в центральной и юго-восточной частях города.