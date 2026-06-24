Власти сообщили о перекрытии движения на МКАД в районе Волгоградского проспекта Движение на МКАД в районе Волгоградского проспекта временно закрыли

Москва24 июн Вести.Департамент транспорта Москвы сообщил во второй половине дня 24 июня о временном закрытии движения в ряде районов столицы. Информация появилась в Telegram-канале ведомства.

Так, сообщается, что движение закрыто на внешней стороне Садового кольца в районе Таганского тоннеля и в районе дома 33А по Ленинградскому проспекту по направлению в центр.

Кроме того, автомобилистам не удастся попасть на съезды с внутренней и внешней стороны МКАД на Волгоградский проспект при движении в центр, а также внешнюю сторону МКАД в районе Волгоградского проспекта.

Утром 24 июня движение закрывали в ряде районов Москвы, в том числе в центральной и юго-восточной частях города.