Москва16 июнВести.В центре Москвы временно перекрывали движение на нескольких улицах. Соответствующей информацией делился департамент транспорта столицы.
Движение было закрыто на Тверской, Моховой и Смоленской улицах, Кремлевской набережной, Большом Каменном и Новоарбатском мостах, Новой и Старой площадях, площади Свободной России, в Театральном и Китайгородском проездах, а также на внешней стороне Садового кольца в районах Новинского бульвара и Садовой-Кудринской улицы.
Временные ограничения были введены около 12.00 мск и сняты около 13.30 мск.
О причинах перекрытия не сообщалось.