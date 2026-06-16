В центре Москвы временно закрывали движение на нескольких улицах В центре Москвы временно перекрывали движение на нескольких улицах

Москва16 июн Вести.В центре Москвы временно перекрывали движение на нескольких улицах. Соответствующей информацией делился департамент транспорта столицы.

Движение было закрыто на Тверской, Моховой и Смоленской улицах, Кремлевской набережной, Большом Каменном и Новоарбатском мостах, Новой и Старой площадях, площади Свободной России, в Театральном и Китайгородском проездах, а также на внешней стороне Садового кольца в районах Новинского бульвара и Садовой-Кудринской улицы.

Временные ограничения были введены около 12.00 мск и сняты около 13.30 мск.

О причинах перекрытия не сообщалось.