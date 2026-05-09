Москва9 маяВести.9 мая в связи с празднованием Дня Победы в центре столицы закрыто движение для транспорта по ряду улиц. Об этом сообщает Дептранс Москвы.
Среди улиц, движение по котором временно ограничено, - Тверская, Петровка, Моховая, Садовническая, Большая Никитская, Балчуг, Охотный Ряд, Болотная, Ильинка, Волхонка, Солянка, Варварка.
Также в городе закрыто движение по 12 набережным, в том числе Кремлевская, Москворецкая, Болотная, Софийская и другим.
Нельзя будет проехать по переулкам Ветошный, Фалеевский, Лубочный, 1-й и 2-й Раушский; площадям Болотная, Старая, Новая; мостам Большой Москворецкий и Чугунный.
Ограничения будут отменены после окончания мероприятий. Также временные изменения внесены в расписание движения городского транспорта.