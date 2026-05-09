Москва9 мая Вести.В центре Москвы начали постепенно восстанавливать автомобильное движение после проведения парада Победы. Улицы вновь становятся доступными для проезда транспорта, сообщает Дептранс.

В числе прочих, движение открыто на Старой площади, Москворецкой и Котельнической набережных по направлению к Садовому кольцу и в Китайгородском проезде.

Также передвигаться на автотранспорте теперь можно и на Устьинской, Подгорской, Болотной, Гончарной и Котельнической набережных, а также на Болотной улице.

Теперь среди праздничных мероприятий, подготовленных ко Дню Победы, в 22.00 ожидается масштабный салют. Главный из нескольких, которые пройдут в столице, ожидается на Поклонной горе.