Салют по случаю Дня Победы в Москве ожидается в 22.00

Москва9 мая Вести.Праздничный салют по случаю празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне традиционно завершит программу праздничных мероприятий. Он начнется в 22.00, сообщают "Известия".

Главной площадкой из нескольких в столице, где будут организованы салюты, остается Поклонная гора. Именно на ней и планируется самый масштабный запуск пиротехники.

В прежние годы начало праздничных салютов начиналось в 22.00 по московскому времени и именно это время и остается ориентиром.

В субботу, 9 Мая, на Красной площади проходит парад в честь Дня Победы.