Москва28 апр Вести.На параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 9 мая на Красной площади, будет задействована авиация. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самолеты российских пилотажных групп пролетят в небе над Красной площадью.

Пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации говорится в сообщении

В параде на Красной площади в составе пешей колонны пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ.

В ходе трансляции парада будет продемонстрирована работа военнослужащих Вооруженных сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также несущих боевое дежурство и боевую службу, в том числе в составе расчетов на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-морского флота заявили в министерстве

При этом военная техника в связи с оперативной обстановкой задействована не будет, уточнили в Минобороны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая 2026 года в Москве состоится традиционный парад. По его словам, Кремль позднее сообщит о том, кто из зарубежных лидеров собирается посетить столицу в этот день.