В Москве пролетом авиации завершился парад Победы на Красной площади

Москва9 мая Вести.Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился пролетом авиации над Москвой. Штурмовики Су-25 раскрасили небо столицы в цвета флага Российской Федерации.

Летчики пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" пролетели над Красной площадью. Замыкали строй шесть штурмовиков Су-25, которые выпустили дым в цветах российского флага.

В этом году парад Победы прошел в особом формате по соображениям безопасности – без военной техники.

По брусчатке на Красной площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ, а также участники специальной военной операции на Украине.

На параде присутствовали члены правительства РФ и другие официальные лица – премьер-министр Михаил Мишустин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, первый заместитель правительства Денис Мантуров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минпромторга Антон Алиханов, директор СВР Сергей Нарышкин и секретарь Совбеза Сергей Шойгу, а также патриарх Кирилл.