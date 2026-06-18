На юго-востоке Москвы введены ограничения движения на дорогах

В Москве перекрыты дороги на пути к ТЦ "Садовод" и Капотне На юго-востоке Москвы введены ограничения движения на дорогах

Москва18 июн Вести.Об ограничении движения на юго-востоке Москве информирует столичное ГУ МВД России.

Движение ограничено в обоих направления от Новорязанского шоссе (Волгоградский проспект) до Каширского шоссе по МКАД. Напротив улицы Привольной по Новорязанскому шоссе также ограничено движение.

Есть ряд улиц, которые перекрыты.

Чагинская улица перекрыта полностью. Улица Верхние поля от улицы Марьинский парк до МКАД перекрыта. Улица Капотня от Верхних полей до МКАД перекрыта полностью говорится в сообщении

Водителей просят использовать пути объезда.