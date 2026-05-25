Москва25 маяВести.В столице в понедельник, 25 мая, ограничили проезд транспорта на участке Московской кольцевой автодороги. Ограничения введены на внутренней стороне МКАД в зоне примыкания к Каширскому шоссе. О временных неудобствах для водителей сообщил Telegram-канал "Дептранс. Оперативно".
Движение временно закрыто на внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Каширским шоссеговорится в публикации Дептранса
Ранее аналогичное ограничение вводилось на съезде с этой магистрали на внутреннюю сторону МКАД.
Автомобилистов призвали быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда.