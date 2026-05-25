Движение по внутреннему кольцу МКАД в районе Каширского шоссе остановлено

Москва25 мая Вести.В столице в понедельник, 25 мая, ограничили проезд транспорта на участке Московской кольцевой автодороги. Ограничения введены на внутренней стороне МКАД в зоне примыкания к Каширскому шоссе. О временных неудобствах для водителей сообщил Telegram-канал "Дептранс. Оперативно".

Ранее аналогичное ограничение вводилось на съезде с этой магистрали на внутреннюю сторону МКАД.

Автомобилистов призвали быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда.