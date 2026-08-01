Взрыв в ресторане "Balzi Rossi" в Москве: что известно к этому часу

Взрыв в столичном ресторане "Balzi Rossi": что известно к этому часу Взрыв в ресторане "Balzi Rossi" в Москве: что известно к этому часу

Москва1 авг Вести.Вечером 1 августа в столичном ресторане "Balzi Rossi" на Кудринской площади произошел взрыв, в результате которого, по данным МВД, 3 человека погибли, 15 получили различные травмы. На месте работают следователи и криминалисты Следственного комитет. Об этом сообщил СК Москвы.

В ведомстве отметили, что точное количество погибших и пострадавших еще уточняется.

Заведение было закрыто на банкет. По данным некоторых СМИ и очевидцев, там проходила свадьба.

Также по информации интернет-изданий, на кухне ресторана произошел хлопок газа, после чего вспыхнул пожар, однако подтверждения этой версии пока нет.

Проводится осмотр места происшествия.

Расположенные поблизости станции метро "Краснопресненская" и "Баррикадная" работают штатно.

Ночной велофестиваль, который должен был состояться 1 августа в Москве, перенесли на другую дату из-за соображений безопасности.