Следователи и криминалисты СК работают на месте взрыва в ресторане "Balzi Rossi"

Следователи и криминалисты работают на месте взрыва в ресторане "Balzi Rossi" Следователи и криминалисты СК работают на месте взрыва в ресторане "Balzi Rossi"

Москва1 авг Вести.Следователи и криминалисты СК работают на месте взрыва в ресторане "Balzi Rossi" на Кудринской площади. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) Москвы.

В связи с инцидентом … на месте работают следователи и криминалисты Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве. В настоящее время проводится осмотр места происшествия говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Там также добавили, что точное количество погибших и пострадавших уточняется.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Взрыв в ресторане "Balzi Rossi", который был закрыт на банкет, произошел вечером 1 августа. В результате происшествия погибли 3 человека, пострадали 15. По информации интернет-СМИ, взрыв произошел из-за хлопка газа на кухне, после чего вспыхнул пожар, однако официальная версия еще не выдвигалась.