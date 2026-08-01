Стали известны детали взрыва на Кудринской в Москве Целью взрыва в центре Москвы были гости, собравшиеся на частное мероприятие

Москва1 авг Вести.Целью взрыва в ресторане на Кудринской в Москве были гости частного мероприятия, подозреваемая женщина-курьер несла "подарок" им, передает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Целью атаки были гости частного мероприятия на веранде итальянского ресторана Balzi Rossi отмечается в сообщении

Версию о теракте официально подтвердили в Национальном антитеррористическом комитете.

По одной из версий, в ресторан охранник не пустил женщину, которая доставляла гостям коробку. По ее словам, в ней был подарок. Во время досмотра прогремел взрыв. Есть версия о подрыве бомбы дистанционно, а курьер не знала о содержимом посылки. Оба погибли.