Москва1 авгВести.Целью взрыва в ресторане на Кудринской в Москве были гости частного мероприятия, подозреваемая женщина-курьер несла "подарок" им, передает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Целью атаки были гости частного мероприятия на веранде итальянского ресторана Balzi Rossiотмечается в сообщении
Версию о теракте официально подтвердили в Национальном антитеррористическом комитете.
По одной из версий, в ресторан охранник не пустил женщину, которая доставляла гостям коробку. По ее словам, в ней был подарок. Во время досмотра прогремел взрыв. Есть версия о подрыве бомбы дистанционно, а курьер не знала о содержимом посылки. Оба погибли.