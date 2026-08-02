Сила взрыва на Кудринской площади была эквивалентна 1 килограмму тротила

Сработавшая в ресторане Москвы взрывчатка была заряжена металлическими шариками Сила взрыва на Кудринской площади была эквивалентна 1 килограмму тротила

Москва2 авг Вести.Сила произошедшего в ресторане на Кудринской площади в Москве взрыва была эквивалентна одному килограмму тротила, передает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Вечером в субботу, 1 августа, в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства.

Сила взрыва была эквивалентна килограмму тротила, само устройство - заряжено металлическими шариками, поэтому пострадали и люди, находившиеся на веранде ресторана отмечается в сообщении

По последним данным, погиб один из гостей, курьер, охранник. Пострадал 21 человек.